Redentora conquista segundo lugar no Estado no Índice de Governança Municipal do Conselho Federal de Administração

No mês de agosto o Município de Redentora conquistou a segunda colocação no Rio Grande do Sul no Índice de Governança Municipal do Conselho Federal de Administração (IGM-CFA) para municípios de até 20 mil habitantes e PIB Per Capita até R$ 16.349.

Com seu lançamento em 2016, o IGM-CFA foi criado no intuito de auxiliar gestores públicos a entender, através de dados consolidados, quais seriam as possíveis oportunidades de melhorias em seu município.

O IGM é utilizado para reconhecer, registrar e disseminar as boas práticas de gestão. Consiste em uma métrica da governança pública nos municípios brasileiros a partir de três dimensões: Finanças, Gestão e Desempenho. Considera áreas como saúde, educação, saneamento e meio ambiente, segurança pública, gestão fiscal, transparência, recursos humanos e planejamento.

Para o Prefeito Nilson Paulo Costa é uma grande honra e muito trabalho em equipe a conquista do segundo lugar em Gestão no Estado. “Estamos muito felizes em receber esse reconhecimento. Os índices alcançados em Redentora são fruto de planejamento e foco na execução, além de transparência e zelo pela população. Agradeço a todos que, junto conosco, fazem de Redentora um município cada vez melhor”, declara.

