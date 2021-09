Drive-Thru aplica segundas doses contra a Covid-19 em Três Passos

Na tarde de ontem (14/09), a Secretaria Municipal de Saúde de Três Passos aplicou 193 segundas doses da vacina contra a Covid-19. Com mais um drive-thru realizado, chegou agora a 11.517 pessoas com a imunização completa contra o coronavírus. Ao final da tarde de hoje, os dados serão atualizados novamente.

A equipe de imunizações enaltece que há necessidade de estar atento quanto à data do cartão de vacinação para o recebimento da segunda dose. Inclusive, a Secretaria de Saúde realiza hoje (15/09), a partir das 17h até às 19h30min, mais um drive-thru para completar a imunização com a segunda dose, em munícipes que possuem em sua carteira de vacinação, esta data como retorno ao CIAC/SUS.

Também avisa para aqueles que receberam a imunização contra a Influenza, que é necessário esperar 14 dias para receber a vacina contra a Covid-19. Para mais informações, entre em contato com o CIAC/SUS em Três Passos, pelo telefone 3522-0436.

