No dia 30 de setembro, a Administração Municipal de Redentora realizará leilão público de bens, presencial e on-line. O evento acontecerá às 10h,o local do leilão presencial é o Auditório da Secretaria Municipal de Saúde e o endereço do leilão eletrônico é www.cargnelittileiloes.com.br .

A leiloeira oficial é Camila Lais Cargnelutti, designada pelo Processo Licitatório 046/2021.

Os seguintes bens estarão à disposição para venda a quem o maior lance oferecer, a partir da avaliação:

– Fiat Uno Mille ano 2009 – avaliação R$ 8 mil

– Nissan Grand Livina ano 2014 – avaliação R$ 8 mil

– Ford Focus 2L FC Flex ano 2010 – avaliação R$ 17 mil

– PAS/ônibus Volvo/B12 – avaliação R$ 20 mil

– Microônibus M. Benz LO 814 ano 1997 – avaliação R$ 10 mil

– Motoniveladora XCMG/GR 180 ano 2011 (queimada) – R$ 10 mil

– Tanque distribuidor de esterco líquido com capacidade para 10 mil litros – avaliação R$ 3 mil

– Impressora, monitor, estabilizador, teclado e CPU – R$ 285

– Balcão para pia com 1,60 metro de comprimento, com 3 portas e gavetas, pia inox, geladeira para armazenar vacinas em estado de conservação ruim – R$ 120

– 3 teclados, 3 mouses, duas impressoras, notebook em estado regular – R$ 600

– Equipamentos de informática em funcionamento – R$ 600

– Sucata de informática – R$ 400

– Cadeira giratória corvin – R$ 50

– Sucata de ferragens, cerca de 250 kg – R$ 100

Os bens estão expostos para vistoria, junto ao pátio da Secretaria Municipal de Obras, mediante agendamento pelo telefone 55 3556 1174, com a Ouvidora do Poder Executivo Municipal, Wânia Siede.







