Coronel Bicaco: Progressista lamenta aumento do custo de vida no país

No grande expediente da sessão ordinária do dia 6 de setembro, o vereador Leandro Briato (PP) lamentou a real situação do Brasil. — O custo de vida aumentando. Os preços das carnes, da gasolina e de outros produtos estão disparando. O Governo Federal tenta atacar alguns preços retirando impostos — salientou o edil.

O progressista frisou que o Rio Grande do Sul é um dos estados brasileiros onde mais se paga tributos, principalmente da gasolina. — Se for ali em Santa Catarina abastecer já é mais barato. Porque? Imposto! — afirmou Leandro Briato.

Para o vereador, o povo brasileiro está começando ‘acordar’. — Enquanto ficarmos de braços cruzados e dizendo amém, as coisas não vão mudar — ponderou o político do PP. Ele ainda mencionou o aumento previsto no salário mínimo que poderá chegar a R$ 60,00. — Enquanto isso, o custo de vida vai subindo 30% ou 40% — concluiu Leandro Briato.

Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.