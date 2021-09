Edil pede melhorias nos acessos à bairro de Coronel Bicaco

Na sessão ordinária do dia 6 de setembro, o presidente do Poder Legislativo, vereador Itamar Sartori (PP), reivindicou melhorias e readequações nos acessos ao bairro Faxinal. — Quando o bairro foi criado havia apenas uma entrada oficial — relembrou o progressista.

Segundo o edil, na frente do bar do Brasil foi feito outro acesso e está sendo utilizado. — As entradas encontram-se em péssimas condições e a posição delas obriga os motoristas, que seguirão em direção ao trevo da BR 468, a manobrarem os veículos praticamente em cima da pista da ERS 317. Essa é a reclamação dos moradores — enfatizou o presidente do Poder Legislativo.

Itamar Sartori solicitou que o setor competente da Administração Municipal faça uma avaliação e solucione os problemas. — Graças à Deus, até o momento, não deu nenhum acidente — destacou o vereador.

