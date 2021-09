Vereador cobra obras em quadra esportiva no interior de Coronel Bicaco

Ao assumir uma cadeira no Poder Legislativo de Coronel Bicaco, na sessão ordinária da segunda-feira (6/9), o vereador Marcelo Jurandi (PP) apresentou um pedido de informações direcionado à Administração Municipal sobre a quadra de esportes na localidade de Campo Santo.

— Entrei em contato com o deputado Jerônimo Göergen e ele disse que o dinheiro já está disponível. Tem alguns trabalhos para serem feitos e o tempo vai passando e não podemos perder essa verba, pois é muito difícil de conseguir — ressaltou o progressista.

O edil ainda questionou porque foram paralisadas as obras do posto de saúde em Campo Santo, que também atende aos moradores das comunidades da Paineira e do Reassentamento.

— Faz mais de um ano que já veio a emenda parlamentar e o posto de saúde ainda não foi concluído. As pessoas querem saber o motivo dessa demora — finalizou Marcelo Jurandi.

