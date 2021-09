Pedetista de Coronel Bicaco reclama dos altos preços da gasolina e das carnes

O vereador Lucas Santos da Cruz (PDT), no grande expediente da sessão ordinária do dia 6 de setembro, reclamou dos aumentos frequentes nos preços da gasolina, da energia elétrica, do gás de cozinha e das carnes. — As pessoas mais humildes estão sofrendo demais. E o salário mínimo foi anunciado que subirá R$ 60,00. É vergonhoso! — afirmou o edil.

— É triste ver nosso país nessa situação. Temos que protestar para baixar as taxas abusivas. O povo brasileiro precisa se unir e protestar — acrescentou o pedetista.

Lucas Santos da Cruz ainda criticou a proposta do Governo do Estado que visa privatizar a Companhia Rio-Grandense de Saneamento (CORSAN). — Mais para frente poderemos pagar um preço alto pela água — ponderou o representante do PDT.

