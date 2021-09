Coronel Bicaco: Edil pede agilidade na aplicação da 3ª dose contra Covid-19 em idosos

Utilizando seu espaço no grande expediente da sessão ordinária do dia 6 de setembro, o vereador Paulo Hermel (PDT) reivindicou que a Secretaria Municipal da Saúde busque junto à Coordenadoria Regional de Saúde (CRS) a disponibilidade da terceira dose da vacina contra o novo coronavírus para ser aplicada em idosos de Coronel Bicaco.

— Que a Secretaria da Saúde peça o número ideal de doses e que inicie o agendamento da vacinação. Os idosos que já completaram o esquema vacinal há seis meses podem tomar o reforço. Isso está implantado no país. Existem estudos que mostram a necessidade de fazer a terceira dose nos idosos — destacou o progressista.

O edil acrescentou que os servidores que atuam na área da saúde também devem tomar a dose de reforço. Paulo Hermel encerrou sua manifestação recordando que no dia 6 de setembro do ano passado, Coronel Bicaco registrava a primeira morte provocada pela Covid-19.

