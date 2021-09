Santo Augusto: Trecho da ERS 155 ganha acostamento novo

Em janeiro, o Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (DAER) anunciou a conclusão da restauração do trecho de aproximadamente 11 quilômetros que conecta o trevo de acesso à cidade de Santo Augusto e a BR 468. Segundo o Governo do Estado, foram investidos R$ 2,5 milhões no projeto.

Mesmo após o anúncio do DAER, alguns trabalhos continuaram sendo realizados. Mais partes do trajeto ganharam novo revestimento asfáltico e o antigo acostamento foi removido. Entretanto, determinados pontos da rodovia não foram recuperados e, no momento, apresentam defeitos, como, por exemplo, desníveis na pista.

Na primeira quinzena de julho, a reportagem do site Clic Portela constatou que o trecho da ERS 155 estava recebendo nova sinalização horizontal. Em resposta ao nosso e-mail, o DAER informou que a pintura das faixas centrais e laterais seria concluída no mesmo mês.

Cerca de 60 dias depois, a reportagem do site Clic Portela percorreu novamente os 11 quilômetros da rodovia desde a BR 468 até o acesso principal à Santo Augusto. Foi verificado que as partes que ganharam novo revestimento asfáltico permanecem só com a pintura da faixa amarela – que divide as pistas e orienta os condutores em relação às ultrapassagens.

Também foi constatado que a empresa autorizada pelo DAER já realiza a construção do novo acostamento. Na maioria dos pontos com obras é efetuada a terraplanagem e formação da base. Outras partes já receberam o piche.

A ERS 155 é a principal ligação da Região Celeiro com Ijuí, que é uma referência macrorregional em saúde e ensino superior.

Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.