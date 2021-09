Covid-19: RS chega à metade da população adulta com esquema vacinal completo

Rio Grande do Sul é o terceiro Estado com maior cobertura vacinal de duas doses (Foto: Diones Roberto Becker)

O combate à pandemia chegou, nesta semana, a um novo patamar no Rio Grande do Sul: na quinta-feira (9/9), 90% de todos os gaúchos acima dos 18 anos haviam recebido uma dose de vacina contra a Covid-19. E, na quarta-feira (8/9), 50% dos adultos tinham completado o esquema vacinal, segundo registros informados por prefeituras à Secretaria Estadual da Saúde (SES-RS).

Os indicadores já subiram na sexta-feira (10/9), quando o Estado passou a ter 51% da população acima dos 18 anos com esquema vacinal completo – isto é, recebeu duas doses ou dose única da Janssen – e manteve 90% de gaúchos adultos com uma dose.

Dos 11,3 milhões de habitantes do Rio Grande do Sul, 7.763.144 receberam uma dose, 4.269.705 receberam duas aplicações e 299.387 ganharam a dose única da Janssen. Quando se leva em conta todos os gaúchos, 70,9% receberam uma dose e 40,2%, duas doses.

Segundo o Governo do Estado, todos os municípios já ofereceram vacinas à população com 18 anos ou mais. As marcas são atingidas na mesma semana em que o Rio Grande do Sul começou a aplicar a terceira dose em idosos que vivem em asilos, uma decisão para reforçar o sistema imune dos mais vulneráveis. Estudos apontam que, ao longo dos meses, praticamente todas as vacinas perdem eficácia para idosos.

Indicadores de população ‘apta a se vacinar’ são acompanhados por especialistas porque pessoas acima dos 18 anos estão aptas a se vacinar. Mas, a partir da quinta-feira (16/9), o Rio Grande do Sul estará liberado pelo Ministério da Saúde para imunizar adolescentes de 12 a 18 anos sem comorbidades, o que permitirá a aplicação em mais de 800 mil jovens.

Na comparação com o resto do Brasil, o Rio Grande do Sul é o terceiro Estado com maior cobertura vacinal de duas doses, atrás do Mato Grosso do Sul e de São Paulo, e o segundo na aplicação de primeira dose, atrás de São Paulo. Os dados são do Portal Covid-19 no Brasil.

Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.