Coronel Bicaco registra apenas um caso ativo de Covid-19

Atualizado na sexta-feira (10/9), o boletim epidemiológico mostra que apenas um domiciliado em Coronel Bicaco é considerado caso ativo do novo coronavírus. Desde o início da pandemia, são 856 contaminações diagnosticadas, dos quais, 818 pacientes já se recuperaram.

De acordo com a Secretaria Municipal da Saúde (SMS), um bicaquense está hospitalizado em Palmeira das Missões em função da doença. No momento também existe quatro moradores orientados ao isolamento domiciliar e seis em isolamento preventivo.

O número de testes realizados para detecção da Covid-19 alcança 3.171. Deste total, 2.342 resultados foram descartados. Atualmente, três pessoas esperam o retorno dos exames laboratoriais.

Complicações provocadas pelo novo coronavírus causaram 36 mortes em Coronel Bicaco.

