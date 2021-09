Atos pró-Bolsonaro e crise entre os Poderes marcam a semana

Milhares de brasileiros saíram às ruas no dia 7 de Setembro para se manifestar em apoio ao presidente Jair Bolsonaro e contra a atuação de ministro do STF (Supremo Tribunal Federal). Ao falar em dois dos eventos, Bolsonaro fez ataques nominais ao ministro Alexandre de Moraes, que é relator do inquérito das fake news, e chegou a chamá-lo de “canalha”. Ele também questionou a segurança do sistema de eleitoral

Após Bolsonaro adotar um tom mais ameno, a Fiesp (Federação das Indústrias do Estado de São Paulo) decidiu publicar o manifesto 'A Praça é dos Três Poderes'. No texto, a entidade de classe pede harmonia entre Executivo, Legislativo e Judiciário pelo bem do Brasil



Em meio à onda de protestos contra o STF, grupos de caminhoneiros apoiadores do presidente Jair Bolsonaro protestaram em rodovias de ao menos 14 Estados. A manifestação resultou em um apelo do presidente para que o grupo "não pare o Brasil", porque os bloqueios "atrapalham a economia e provocam desabastecimento"

A inflação avançou 0,87% no mês de agosto e registou a maior alta para o mês desde 2000, de acordo com o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). Guiado pela alta no preço dos combustíveis, o índice já acumula ganho de 9,68% nos últimos 12 meses e supera os 10% em oito capitais do País

O Ministério da Saúde determinou na segunda-feira (6) a interdição cautelar de 25 lotes da CoronaVac que haviam sido enviados pelo Instituto Butantan, mas não tinham autorização da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária). São 12,1 milhões de doses fabricadas em uma planta da Sinovac na China que não passou pela inspeção do órgão regulador brasileiro



A semana foi de redução das taxas de ocupação das vagas de UTI destinadas a pacientes com covid-19 em praticamente todo o país, informou a Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz) na quinta-feira (9). Ainda assim, o cenário exige atenção, segundo os pesquisadores



Após registro de falta do imunizante AstraZeneca em 544 dos 551 postos da capital, a prefeitura de São Paulo informou na noite desta quinta-feira (9) que aguarda novos lotes desta vacina contra a covid-19 para o reabastecimento nas unidades. A Fundação Oswaldo Cruz, fabricante da AstraZeneca, divulgou recentemente que os novos lotes vão chegar em breve, mas não informou a data

Quase todos os postos de vacinação na cidade de São Paulo estão sem o imunizante AstraZeneca para a segunda dose contra a covid-19, nesta quinta-feira (9). Até as 11h45, 544 dos 551 dos postos em funcionamento na cidade registraram falta de doses, segundo a plataforma “De Olho na Fila”, da prefeitura de São Paulo

O ataque a agências bancárias no município e Araçatuba, no interior de São Paulo, completa 10 dias nesta quinta-feira (9), e a polícia paulista já identificou e prendeu sete pessoas supostamente envolvidas no crime. Uma delas, suspeita de financiar a ação, já foi solta. Seis permanecem detidas

Paulo César foi preso com a mulher, Michele Maria da Silva, e com um ajudante. A polícia recebeu informações de que ele levava uma vida de luxo em Sorocaba e de que possuía veículos de luxo, dois deles foram apreendidos. Com a prisão, a polícia busca identificar outros membros do grupo que atacou Araçatuba.

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) chegou às 13h15 a São Paulo para participar, nesta terça-feira (7), da manifestação que ocorre na avenida Paulista, na região central da cidade, pelo Dia da Independência. O avião presidencial chegou no aeroporto de Congonhas, na zona sul da capital

Um incêndio atingiu uma das duas unidades do Hospital da Luz por volta das 15h desta segunda-feira (9), na Rua Azevedo Macedo, número 92, bairro da Vila Mariana. Segundo o Corpo de Bombeiros, não houve vítimas e o fogo já foi extinto. Oito viaturas foram acionadas para a ocorrência

O ministro da Educação, Milton Ribeiro, quer criar 10 novos institutos federais em nove Estados do país. A proposta apresentada em reunião com reitores, contudo, não prevê a ampliação do número de vagas nem de cursos. De acordo com a proposta, os novos institutos federais seriam distribuídos nos Estados de São Paulo, Paraná, Ceará, Maranhão, Bahia, Pernambuco, Piauí, Paraíba e Pará

Enquanto isso, refugiados afegãos continuam a encontrar novos lares pelo mundo. Na sexta, uma professora de 33 anos foi a primeira a ser recebida na América Latina. Ela chegou ao Chile vai viver com a irmã que já estava no país. A França recebeu a inesperada chegada de nove crianças afegãs que vieram desacompanhadas dos pais. Em Cabul, o aeroporto foi reaberto para voos comerciais e pelo menos dois com norte-americanos e pessoas de outras nacionalidades foram liberados para sair do país

O presidente dos EUA, Joe Biden, anunciou novas medidas para ampliar a vacinação contra a covid-19 no país, que continua com os piores números mundiais da doença. Segundo ele, uma "minoria" atrapalha o combate ao coronavírus e todos os funcionários públicos federais poderão ser obrigados a se vacinar

O ministro de Situações Emergenciais da Rússia, Evgueni Zinitshev, morreu na quarta-feira durante um treinamento na região ártica do país. Ele estava na beira de um penhasco junto com um cinegrafista, que se desequilibrou e caiu na água. Ao tentar pular para salvá-lo, o ministro caiu sobre uma rocha e morreu

Quase seis meses após o acidente com o cargueiro Ever Given, o canal de Suez, no Egito, voltou a ter problemas de circulação após um navio com bandeira do Panamá encalhar no meio da travessia. Desta vez, no entanto, o problema durou apenas algumas horas, e apenas 4 embarcações tiveram suas viagens atrasadas