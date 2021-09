Produção de milho deve aumentar cerca de 40% no Rio Grande do Sul

A Emater-Ascar estima o aumento da área cultivada e da produção dos principais grãos de verão na safra 2021/2022, totalizando 8,1 milhões de hectares e 33,6 milhões de toneladas de milho, soja, arroz e feijão no Rio Grande do Sul. O que representa um aumento de 3,41% na área e 1,69% na produção quando comparada com o ano anterior (7,8 milhões de hectares e 33,1 milhões de toneladas de grãos). É importante destacar que essa estimativa inicial é baseada na tendência apresentada pelas produtividades médias municipais registradas ao longo dos últimos dez anos.

O levantamento aponta como destaque o aumento de produção na cultura do milho, justamente por essa ter sido a cultura mais castigada pela estiagem na safra passada, com uma estimativa inicial de produção de 6,11 milhões de toneladas do grão, ou seja, um crescimento de 39,23% em relação à safra passada (4,39 milhões de toneladas). A área cultivada de 834 mil hectares, aumentou 6,89% se comparada aos 780 mil hectares do ano passado. E a produtividade estimada para este ano é de 7,3 toneladas por hectare, aumento de 29,59% se comparada à colheita anterior (5,6 toneladas/hectare).

Com estabilidade na área cultivada, sendo 360,03 mil hectares contra os 360,15 do ano passado, a produção de milho silagem também deve registrar um aumento de 30,06% da produção (13,25 milhões de toneladas) e de 29,93% na produtividade (36,8 toneladas por hectare), comparada aos 10,1 milhões de toneladas e 28,32 toneladas por hectare do ano anterior.

O anúncio dos números foi feito pelo diretor técnico da Emater, Alencar Rugeri, durante o tradicional Café para Imprensa, na quinta-feira (9/9), na Expointer 2021, que neste ano foi realizado de forma híbrida por conta da pandemia e mais uma vez transmitido simultaneamente pelo canal do Youtube do Programa Rio Grande Rural e pelo Facebook da Instituição.

— Essas informações têm credibilidade em função da dimensão que temos de amostragem em todo o Estado. Por isso fica aqui o agradecimento a cada Escritório Municipal responsável pela coleta dos dados, e à Gerência de Planejamento (GPL) pela compilação dos dados e à Gerência de Comunicação (GEC) por esta tradicional coletiva de imprensa para divulgação de Informações relevantes ao setor primário gaúcho — ressaltou Alencar Rugeri.

