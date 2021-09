Tenente Portela zera o número de moradores internados no HSA em razão da Covid-19

O último boletim epidemiológico desta semana revela que Tenente Portela possui cinco casos ativos do novo coronavírus e dez pessoas aguardando o resultado de exames laboratoriais. As informações foram atualizadas na sexta-feira (10/9).

O município acumula, desde o início da pandemia, 1.751 moradores infectados com o vírus, dos quais, 1.712 já se recuperaram e 34 perderam a vida.

A publicação oficial também mostra que, no momento, nenhum residente em Tenente Portela ocupa leito no Hospital Santo Antônio (HSA) em virtude do novo coronavírus.

Balanço da Secretaria Municipal da Saúde e Saneamento (SMSS) aponta que já foram contabilizados quase oito mil testes para verificação da doença. Dos 7.947 testados, 6.260 tiveram resultado negativo.

