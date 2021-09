Coronel Bicaco: Vereador solicita a contratação de instrutor para escolinha de futebol

Na sessão ordinária da segunda-feira (6/9), o vereador Antônio Martins (PP) solicitou que o setor competente da Administração Municipal faça a contratação de um instrutor para a escolinha de futebol. — Peço isso com urgência. Hoje, temos um monte de garotos querendo praticar algum esporte, se socializar com outros — afirmou o progressista.

O edil revelou que, em conversa com amigos, descobriu que existe uma mobilização de pais de crianças visando a contratação de um instrutor para a escolinha de futebol. — Vão pagar com o dinheiro do próprio bolso — disse Antônio Martins.

O vereador espera que a Secretaria Municipal da Assistência Social ou o Centro de Referência em Assistência Social (CRAS) atenda o pedido. — Esse trabalho já vinha sendo feito anos atrás. Os garotos merecem ter um horário de escolinha de futebol — destacou o político do PP.

— Sei que poderá vir alguém e dizer que haverá aglomeração. Ora, aglomerações estão acontecendo em toda parte. Lá, serão crianças praticando esporte e aprendendo serem mais disciplinadas — finalizou Antônio Martins.

Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.