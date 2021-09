Cavalarianos estão a caminho da Chama Crioula

Os cavalarianos do Município de Miraguaí, na manhã desta sexta-feira (10), deram início aos Festejos Farroupilhas em nível regional. Iniciaram uma cavalgada com destino a cidade de Derrubadas, que está sediando o evento de geração e distribuição da Chama Crioula 2021, no âmbito da 20ª Região Tradicionalista (RT).

Amanhã dia 11 a programação segue, ainda em Derrubadas haverá cerimônia de distribuição da chama e após isso, os cavalarianos começam a se deslocar para seus municípios.

A chegada da Chama crioula no município de Miraguaí está prevista para ser em torno das 17h de sábado (11), quando mais de cem cavalarianos de seis municípios estarão se dirigindo diretamente ao Parque de Rodeios da Cabanha Dom Ricardo, onde irão pernoitar.

O evento na Cabanha Dom Ricardo contará com música ao vivo durante a parte da noite para recepcionar os cavalarianos e demais pessoas que desejarem participar da comemoração. Todas as normas sanitárias serão devidamente cumpridas.

As programações oficiais da Semana Farroupilha no município de Miraguaí seguem no domingo (12) com o acendimento da chama Crioula no CTG Rodeio da Amizade.

Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.