Escolas Municipais de Redentora realizam Semana Farroupilha

Nos dias 14 a 20 de setembro, a Administração Municipal, através da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, realizará a Semana Farroupilha na Escola. Durante essa semana, as escolas da rede municipal estarão divulgando as tradições gaúchas, resgatando a cultura e promovendo atividades relacionadas ao 20 de setembro- Dia do Gaúcho.

A Semana Farroupilha é um evento festivo da Cultura Gaúcha, que faz homenagem aos líderes da Revolução Farroupilha. Um evento que se propõe a resgatar a mais longa revolução do Brasil.

Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.