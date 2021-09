Sistema 3As: Estado não emite novos Avisos e Alertas pela quarta semana consecutiva

Pela quarta semana consecutiva, o Governo do Estado decidiu pela manutenção do atual quadro do Sistema 3As, sem a emissão de Avisos ou Alertas. A divulgação foi feita após reunião do Gabinete de Crise, na manhã da quinta-feira (9/9), com base no monitoramento de indicadores e recomendações feitos pelo Grupo de Trabalho Saúde.

Entre os principais dados considerados positivos, estão a queda no número de internados suspeitos ou confirmados com Covid-19 em leitos clínicos e de Unidade de Tratamento Intensivo (UTI). Até o início da manhã desta quinta-feira, eram 674 internados em leitos clínicos no Estado – o menor número desde 12 de junho de 2020 – e 567 pacientes confirmados ou com suspeita de Covid-19 em leitos de UTI – menor desde 1º de julho do ano passado.

— São ótimas notícias. Não termos Alertas e Avisos, estarmos registrando toda semana redução em internações por Covid e, ainda, estarmos com quase 90% da população vacinável já com pelo menos uma dose. Claro que precisamos manter os cuidados e seguir monitorando de perto e diariamente todos os indicadores — destacou o vice-governador, Ranolfo Vieira Júnior, que coordenou o Gabinete de Crise nesta quinta-feira.

