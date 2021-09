Tenente Portela: Somente um morador ocupa leito no HSA em função da Covid-19

Com diagnóstico positivo para o novo coronavírus, apenas um domiciliado em Tenente Portela está internado no Hospital Santo Antônio (HSA). O paciente ocupa leito na enfermaria. Os dados epidemiológicos foram atualizados na tarde da quinta-feira (9/9).

Desde o início da pandemia, 1.751 portelenses contraíram o vírus e 1.711 estão recuperados. No momento, são seis casos ativos. Trinta e quatro óbitos registrados no município são atribuídos à doença.

A Secretaria Municipal da Saúde e Saneamento (SMSS) contabiliza 7.937 testes realizados para detecção da Covid-19. Deste montante, 6.253 pessoas não tiveram a infecção diagnosticada. Atualmente, sete pacientes aguardam o retorno dos exames laboratoriais.

