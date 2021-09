PRF informa que manifestantes bloquearam a BR 386 em Sarandi

Através do Twitter, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que os dois sentidos da BR 386 em Sarandi estão bloqueados para todos os veículos na tarde da quinta-feira (9/9). O protesto acontece no Km 135 em frente ao posto Papagaio.

De acordo com a rádio Sarandi, a manifestação foi retomada nas primeiras horas da manhã de hoje. Em uma reunião logo cedo, a PRF buscou negociar o fim do protesto, mas não houve acordo.

