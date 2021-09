Manifestantes trancam trevo da BR 285 com a ERS 342 em Ijuí

De acordo com a Rádio Progresso de Ijuí (RPI), caminhoneiros e pessoas ligadas ao agronegócio trancaram, desde às 18 horas da quarta-feira (8/9), o trevo de entroncamento da BR 285 e a ERS 342, que leva à Cruz Alta. Até às 21 horas, os caminhões serão abordados. Depois, o trânsito estará liberado totalmente.

Durante o protesto, é autorizada somente a passagem de veículos de resgate, ambulâncias, transportadores de cargas vivas e de alimentos perecíveis.

Segundo a RPI, o bloqueio das rodovias deverá ser retomado na quinta-feira (9/9), a partir das 8 horas. Uma reunião logo cedo definirá se os veículos de passeio também serão retidos no protesto.

Os líderes do movimento pedem o engajamento da população no apoio ao presidente Jair Bolsonaro e contra as ações do Supremo Tribunal Federal (STF).

