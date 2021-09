Protesto é registrado na BR 386 em Boa Vista das Missões

Um grupo de caminhoneiros bloqueou, por instantes na tarde da quarta-feira (8/9), no Km 71 da BR 386 em Boa Vista das Missões. Entretanto, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) afirmou que o ato não provocou congestionamento em nenhum sentido da estrada.

Conforme apurou a reportagem do jornal O Alto Uruguai de Frederico Westphalen, a manifestação é continuidade dos protestos que aconteceram em todo o país na terça-feira (7/9) contra o Supremo Tribunal Federal (STF). A mobilização dos caminhoneiros em Boa Vista das Missões não tem previsão de término.

Ainda, de acordo com a PRF, durante o protesto desta quarta-feira era permitida a passagem dos veículos do passeio e de secretarias da Saúde e de transportadores de alimentos perecíveis.

