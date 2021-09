Justiça bloqueia bens de quatro ex-servidores de São Nicolau por atos de improbidade administrativa

A pedido do Ministério Público (MP) em São Luiz Gonzaga, a Justiça determinou a indisponibilidade de bens em tutela de urgência de quatro ex-servidores públicos da Prefeitura de São Nicolau por atos de improbidade administrativa cometidos em 2015. A decisão judicial é de 27 de agosto deste ano.

Na Ação Civil Pública ajuizada em 23 de julho, o promotor de Justiça, Sandro Loureiro Marones, relata que os quatro servidores agiram em conjunto para desviar dos cofres públicos do município R$ 46.051,33 arrecadados com Imposto de Transmissão de Bens Imóveis (ITBI).

— Ao longo de 2015, o Poder Executivo de São Nicolau arrecadou R$ 71.036,71 derivados de 91 guias de arrecadação de ITBI. No entanto, 26 delas, que foram pagas pelos contribuintes e apresentadas ao tabelionato ou ao Cartório de Registro de Imóveis, não tiveram o ingresso dos seus valores nos cofres públicos, causando prejuízo financeiro na ordem de R$ 46.051,33 — relata o promotor.

Para desviar o dinheiro, os réus, após receberem do contribuinte o valor correspondente ao pagamento do valor constante da guia de arrecadação, carimbavam e assinavam o documento, atestando que o tributo havia sido devidamente pago, sem, no entanto, depositar o valor correspondente nos cofres públicos.

