Ex-prefeito de Barra do Guarita é condenado à prisão

O ex-prefeito de Barra do Guarita, Cesar Tadeu Paier, MDB, foi condenado pela justiça em uma ação penal por licitação fraudulenta. A Justiça Federal do Rio Grande do Sul condenou Paier a 2 anos e 3 meses de detenção e mais 3 anos e 3 meses de reclusão em regime inicialmente semiaberto, além de multa de R$ 44.549,70 e 54 dias-multa no valor de 1 salário mínimo vigente na época dos fatos.

A defesa do ex-prefeito havia entrado com um pedido de habeas corpus junto ao Tribunal da 4ª Federal da 4ª Região do Rio Grande do Sul, que foi negado na tarde de hoje. O pedido foi julgado na 8ª Turma do Tribunal Federal da 4ª Região pelo juiz federal Nivaldo Brunoni, relator, e pelos desembargadores Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz e João Pedro Gebran Neto.

Com a condenação e negativa do pedido de habeas corpus, a Justiça Federal aguarda agora o cumprimento do mandado de prisão, que deverá ser cumprido pela Policia Federal, contra o ex-prefeito.

Nossa reportagem conversou nesta tarde com Cesar Tadeu Paier que disse que sua condenação foi em decorrência da perda de prazo por parte de seus advogados. Ele também disse que estava em deslocamento para a capital do estado para resolver a situação.

