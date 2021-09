Tenente Portela tem sete casos ativos de Covid-19 e seis pessoas aguardando o resultado de exames

Conforme o boletim epidemiológico da quarta-feira (8/9), sete moradores de Tenente Portela são considerados casos ativos do novo coronavírus. Outras seis pessoas esperam o resultado de exames laboratoriais.

Desde o início da pandemia, o município acumula 1.751 diagnosticados com o vírus, dos quais, 1.710 já se recuperaram. A Covid-19 provocou 34 óbitos em Tenente Portela.

Três residentes no município ocupam leitos no Hospital Santo Antônio (HSA) em virtude da doença. São dois casos confirmados e um suspeito de contaminação. Todos encontram-se na enfermaria.

