Chuva de granizo causa estragos em Ijuí

Na noite passada, 06 de setembro, uma forte chuva de granizo causou estragos em várias residências de Ijuí. A chuva teria durado cerca de 15 minutos, com cinco minutos mais intensos com queda de granizo que teria causado estrago em pelo menos 300 residências.

Durante a madrugada moradores de fizeram filas nas potras do quartel do Corpo de Bombeiros de Ijuí, onde foram distribuídos cerca de 1300 metros de lonas para socorrer os moradores que tiveram avarias em suas casas.

Na manhã de hoje o prefeito Andrei Cossetin esteve reunido com a Defesa Civil, comandante dos Bombeiros e demais secretários para definir os próximos passos para atender a comunidade. No final da reunião o prefeito decretou estado de emergência no município.

Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.