Administração Municipal de Redentora entrega kits de material escolar

A Administração Municipal, através da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, realizou a entrega de kits de material escolar para os estudantes da Escola Municipal de Educação Infantil (EMEI) Gente Miúda, a ação aconteceu na tarde do dia 03 de setembro.

Cada estudante recebeu um caderno, uma tesoura, uma borracha, um lápis, um apontador, canetinhas, massa para modelar, lápis de cor e giz de cera.



Segundo a Secretária Municipal de Educação e Cultura, Eliane Amaral Costa, as crianças precisam de materiais como estes para estimular a criatividade e aprender. “Tenho certeza de que eles vão cuidar bem do material que receberam, tanto na hora de organizar seus objetos quanto na hora de usá-los. São caprichosos e zelosos”, declara.





