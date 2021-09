Coronel Bicaco: Edil reclama da baixa procura pela 2ª dose da vacina contra a Covid-19

Presidente do Poder Legislativo, o vereador Itamar Sartori (PP) utilizou seu espaço no grande expediente da sessão ordinária do dia 23 de agosto para reclamar da baixa procura pela segunda dose da vacina contra a Covid-19 em Coronel Bicaco.

O progressista citou de exemplo, um dia em que haviam disponíveis 180 doses e que apenas 70 foram aplicadas. — É um número pequeno de pessoas que têm a segunda dose à disposição — lamentou Itamar Sartori. — Além disso, essa não procura pela segunda dose atrapalha quem vai fazer a primeira imunização ou quem vai antecipar a vacinação — completou o presidente do Poder Legislativo.

O edil acredita que muitos moradores não tomaram a segunda dose da vacina porque tiveram reações na aplicação inicial. Ele pediu que as pessoas não pesquisem na internet, formas de automedicação para evitar as reações provocadas pelo imunizante. — Isso é muito perigoso. Se a vacina está sendo distribuída, é para salvar vidas — reiterou o progressista.

Itamar Sartori também se mostrou favorável à decisão recente do Supremo Tribunal Federal (STF) permitindo que empresas privadas demitam por justa causa, os funcionários que se negarem a vacinar contra o novo coronavírus. Neste contexto, sugeriu que a Administração Municipal crie leis obrigando que a população tome a primeira e a segunda dose da vacina.

— Muitos de nós quer tomar as duas doses. Agora, quem não quer, está mais vulnerável a se contaminar e repassar o vírus para outros — salientou o vereador. Ele lembrou da intenção do Governo Federal em criar um documento a ser assinado pelas pessoas que não desejam receber o imunizante contra a Covid-19.

— Se o cidadão assinar esse termo e tiver qualquer problema de saúde relacionado ao novo coronavírus, ele vai arcar com as despesas, pois o Governo Federal disponibiliza as vacinas — destacou Itamar Sartori.

O presidente do Poder Legislativo encerrou sua manifestação pedindo que a população bicaquense se vacine contra a Covid-19. — Temos vários exemplos de pessoas que tomaram a vacina, contraíram o vírus e hoje estão bem — finalizou o progressista.

