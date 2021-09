Obras em canteiros centrais da avenida geram embate entre vereadores de Coronel Bicaco

Ao longo dos últimos meses, a empresa vencedora da licitação efetua as obras de construção dos novos canteiros centrais na Avenida Presidente Vargas, centro de Coronel Bicaco. O projeto consiste na instalação de meios-fios, piso intertravado e floreiras verticais.

Em seu espaço no grande expediente da sessão ordinária de 23 de agosto, o vereador Luiz Flávio Rangel (PP) revelou que foi questionado por moradores sobre a construção dos novos canteiros centrais. — O que está acontecendo, que fazem e depois desmancham? — perguntou o edil.

O progressista ainda indagou quem arcará com a despesa para refazer a obra. — Isso certamente tem um custo, pois ao fazer novamente quebra-se alguns materiais — afirmou Luiz Flávio Rangel.

O vereador Lucas Santos da Cruz (PDT) ressaltou que a construção e desmanche dos canteiros centrais da avenida não representam nenhum custo para a prefeitura. — A empresa vencedora da licitação tem que entregar o projeto concluído — disse o pedetista.

O edil frisou que a construção dos novos canteiros centrais da avenida, bem como a revitalização da Praça João Goulart, são obras grandes e, por isso, estão demorando para serem finalizadas. — Não temos pressa, queremos obras bem feitas. Sabemos que existe um cronograma. Essas revitalizações vão embelezar nossa cidade — reiterou Lucas Santos da Cruz.

O vereador Leandro Briato (PP) ironizou a demora na entrega dos novos canteiros centrais da avenida, afirmando que a colocação de cordões e tijolos não pode ser considerada uma grande obra. Ele ainda disse que o prolongamento dos trabalhos causa transtornos aos munícipes, especialmente, para os comerciantes.

