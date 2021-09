Coronel Bicaco: Edis repudiam desrespeito com o belvedere na BR 468

O lixo que é deixado pelas pessoas no belvedere situado ao lado da BR 468 foi novamente pauta da manifestação de edis na sessão ordinária do dia 23 de agosto, no Poder Legislativo de Coronel Bicaco.

De acordo com o vereador Florisbal Scherer (PDT), a equipe responsável pela limpeza do belvedere fica mais de 30 minutos cada vez recolhendo latas e garrafas de bebidas, e embalagens de alimentos, entre outros materiais.

— Não sou contra a juventude se divertir. Mas, não façam depredação, não deixem o lixo espalhado no asfalto ou na beira do mato — pediu o vereador Itamar Sartori (PP), que preside o Poder Legislativo. Ele lembrou que a Administração Municipal instalou lixeiras no belvedere, que acabaram destruídas.

O progressista frisou que os edis ouvem reclamações frequentes sobre as aglomerações que ocorrem no belvedere. — Quando nós comentamos aqui, nós somos os ruins, porque acham que somos contra a juventude se divertir. A diversão de forma ordeira não custa nada — ponderou Itamar Sartori.

O presidente do Poder Legislativo alertou que poderá haver o dia em que a Polícia Rodoviária Federal chegará no belvedere e talvez encontrará motivos para autuar ou prender alguém.

Em virtude das restrições impostas por causa da pandemia nas cidades, os jovens, principalmente, têm procurado locais isolados para interações. Infelizmente, poucos se preocupam em recolher as embalagens dos produtos consumidos.

Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.