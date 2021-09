Pesquisa CNM: 1.621 municípios não registraram mortes devido ao novo coronavírus nesta semana

Em mais de 95% dos municípios, a vacinação contra a Covid-19 está na faixa etária abaixo de 25 anos. Desse total, 556 (23,7%) já imunizam adolescentes de 12 a 17 anos sem comorbidades. A 24ª edição da pesquisa semanal da Confederação Nacional de Municípios (CNM), que contou com a participação de 2.344 gestores municipais, mostra também que em 1.621 localidades não houve registro de mortes devido à doença nesta semana, o que representa 69,2% dos pesquisados.

O mapeamento feito pela CNM – entre os dias 30 de agosto e 2 de setembro – mostra ainda que 1.192 municípios (50,9% das respostas) não tiveram novas internações causadas pelo novo coronavírus e 485 registraram redução no número de casos. Em relação ao público mais vulnerável, os dados apontam para um cenário animador: mais de duas mil localidades não registraram aumento nas internações de idosos por conta da Covid-19. O número representa 90,5% dos respondentes.

Ainda sobre a vacinação, 294 gestores indicaram falta de imunizantes para a primeira dose e 136 afirmam ter faltado a segunda dose. Em mais 1,5 municípios, 100% dos profissionais de educação receberam a primeira dose e 1.164 está entre 50% e 90% dos servidores com esquema vacinal completo.

