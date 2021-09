Previsão de chuva para os próximos dias no Estado

Nos próximos sete dias são esperados valores expressivos de chuva no Rio Grande do Sul. Até este sábado (4/9), a propagação de duas áreas de baixa pressão manterá grande variação de nuvens e pancadas de chuva na maioria das regiões. Há risco de temporais isolados, associados a fortes rajadas de vento e eventual queda de granizo. No domingo (5/9), o tempo firme e quente vai predominar na maioria das regiões. Somente na faixa Leste, a nebulosidade predominará e ainda ocorrerão chuvas isoladas.

Entre a segunda-feira (6/9) e a quarta-feira (8/9), o deslocamento de uma nova área de baixa pressão manterá a condição de chuva e a possibilidade de tempestades, com rajadas de vento e queda de granizo em setores isolados.

Os totais esperados deverão variar entre 20 e 35 milímetros (mm) na maior parte do Estado. Nas Missões, Vale do Uruguai e em parte do Planalto, os valores oscilarão entre 35 e 50 mm. Na Campanha e zona Sul, os totais previstos deverão variar entre 50 e 70 mm e poderão alcançar 100 mm no extremo Sul.

