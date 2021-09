Edil lamenta vandalismo nos cemitérios de Coronel Bicaco

— Os cemitérios do interior e da cidade precisam de cuidado especial — disse o vereador Paulo Hermel (PDT) no início de sua manifestação no grande expediente da sessão ordinária do dia 23 de agosto. Ele lamentou os atos de vandalismo que causam danos nestes espaços públicos.

Na ocasião, o pedetista cobrou que o setor competente da municipalidade efetue a limpeza regular dos cemitérios. Também pediu que o Poder Executivo adote normas para as empresas que constroem os túmulos ou jazigos e para as funerárias responsáveis pelos sepultamentos.

— Ficam restos de construção e lixo. Muitas vezes, a pessoa vai lá e não encontra uma lixeira. Temos que apresentar um lugar melhor para os visitantes — salientou Paulo Hermel.

O vereador solicitou, ainda, que o setor competente vistorie todos os cemitérios existentes no município e realize as obras necessárias. — Logo chegará o Dia de Finados e aumentará a visitação nos cemitérios — enfatizou o político do PDT.

