Secretaria da Saúde entrega vacinas contra a Covid-19 para segunda dose nesta sexta (3)

As 18 Coordenadorias Regionais de Saúde (CRSs) e a Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre recebem, nesta sexta-feira (3/9), 208.254 vacinas contra a Covid para completar o esquema vacinal dos gaúchos que já receberam a primeira dose no intervalo que cada fabricante indicou. Estão sendo entregues exclusivamente para segunda aplicação (D2) 30 mil Coronavac, 114.630 Astrazeneca e 63.624 Pfizer. Nesta remessa, todo o transporte das cargas às CRSs ocorre por via terrestre.

Lista de doses por municípios:

•30 mil D2 de Coronavac



•114.630 D2 de Astrazeneca



•63.624 D2 de Pfizer

Chegada de vacinas

Na manhã desta sexta-feira (3/9), chegaram ao Estado mais 147.420 doses de Pfizer, que serão reservadas para D2.

Importância da segunda dose

No Rio Grande do Sul, 70,2% de toda a população já recebeu ao menos uma dose ou dose única de vacina contra a Covid-19 ate esta sexta-feira (3/9). Com base em campanhas de vacinação anteriores, especialistas da Secretaria da Saúde (SES) apontam que a imunização de 89% da população é eficiente contra a epidemia de Covid. Por isso, a secretária adjunta, Ana Costa, destaca a necessidade de a população buscar a segunda dose, que vem sendo aplicada. “É importante entender que a segunda dose não é reforço. É obter o melhor daquela vacina”, enfatiza.

A segunda dose, que oferece uma proteção mais completa, já foi aplicada em 3.978.892 pessoas, segundo o Painel da Vacinação da SES. No total, 37,6% da população em geral e 47,7% das pessoas que podem ser vacinadas já estão totalmente protegidas contra a Covid.