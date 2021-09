Redentora entrega ônibus escolar zero quilômetro à Secretaria de Educação e Cultura

A Administração Municipal adquiriu, com recursos próprios, um ônibus escolar novo, com poltronas reclináveis para 33 passageiros, ar condicionado, porta-pacotes, bagageiro, câmera de ré e todos os equipamentos exigidos pelo Código de Trânsito Brasileiro. O veículo foi entregue na manhã de quinta-feira, dia 02 de setembro, e o Prefeito Nilson Paulo Costa o repassou à Secretária Municipal de Educação e Cultura, Eliane Amaral Costa, em ato realizado em frente ao Centro Administrativo.

Participaram da entrega o Vice-Prefeito Jaime Jung; os Secretários Municipais; o Presidente da Câmara de Vereadores, Osmar Viana dos Santos; o vereador Gilmar Gonçalves de Lima; e o sub-prefeito do Distrito de Sítio Cassemiro, Juarez Ottonelli.

Foi feita a entrega técnica do ônibus ao motorista da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Izack dos Santos.

O Prefeito Nilson falou sobre a importância de que os estudantes disponham de um transporte escolar de qualidade. “Nossos alunos precisam ter qualidade de transporte para que seu rendimento em sala de aula seja maior e possamos melhorar os índices de educação”, disse.

A Secretária Eliane agradeceu à Administração Municipal pelo investimento no transporte escolar diário. “É uma forma de ampliar o acesso e a permanência na escola dos nossos estudantes”, afirmou.

Para a Secretária Eliane, a renovação da frota de veículos escolares garante a segurança e a qualidade do transporte dos estudantes e contribui para a redução da evasão escolar.

