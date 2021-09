Programa Social próprio auxilia famílias carentes em Vista Gaúcha

Beneficiários do programa em encontro no auditório municipal (Foto: Divulgação)

Está em funcionamento em Vista Gaúcha o Programa Família Feliz, que tem beneficiado e premiado moradores da cidade pela sua participação ativa e cidadã.

O programa social está em funcionamento desde 2009 e realiza repasses de recursos em dinheiro e em forma de cestas básicas para as famílias mais necessitadas do município.

Diferente de outros programas sociais, a iniciativa própria do município de Vista Gaúcha, cobra como contrapartida dos moradores que esses estejam em dia com oito indicadores que são avaliados mensalmente e que determinaram conforme a participação da família o valor que será repassado em cada mês para os beneficiários.

São avaliadas questões como cumprimento de metas de vacinação, frequência escolar de crianças e adolescentes, cuidado com a propriedade e pátio, manutenção de horta e pomar, além de criação de pequenos animais e outros. Todos os meses dois avaliadores do município visitam cada uma das famílias para saber se essas estão cumprindo as suas metas e depois, de acordo com esses dados, são estipulados os valores que cada família receberá, que varia em média entre R$ 150,00 e R$ 200,00. Além do recurso em dinheiro as famílias também recebem uma cesta básica.

Uma vez por mês ocorre um encontro da administração municipal, coordenado pela assistência social do município, com as famílias, onde é feita a entrega do dinheiro e da cesta básica.

Devido à pandemia, no ano de 2021 as famílias ainda não haviam se reunido, o que aconteceu nesta semana no Auditório Municipal.

O prefeito de Vista Gaúcha, Claudemir Locatelli, que era o gestor em 2009 e foi o criador do programa, pôde reencontrar os beneficiários, onde parabenizou pelo empenho das famílias e garantiu que a sua administração junto com o vice André Danette seguirá trabalhando para qualificar e melhorar a vidas de seus moradores.

Mantido com recursos próprios o programa atende atualmente 76 famílias de Vista Gaúcha.

