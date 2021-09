Governador autoriza início da pavimentação de Guabiju a Nova Araçá, na ERS-126

Mais um investimento do Plano de Obras vai sair do papel. Nesta sexta-feira (3/9), em cerimônia no Palácio Piratini, o governador Eduardo Leite assinou a autorização para início da pavimentação da ligação regional de Guabiju a Nova Araçá, pela ERS-126, na Serra.

Orçada em R$ 28,13 milhões, a obra contempla mais 13 quilômetros da rodovia estadual. Em 2019, o governo já havia concluído os três quilômetros restantes da ERS-126, entre Guabiju e o município de São Jorge, investimento de R$ 3,5 milhões.

“Sei o quanto essa obra é esperada e é fruto da mobilização das comunidades, que lutaram para conseguir que essa obra saísse do papel. Com nosso Plano de Obras, estamos alterando o panorama viário do RS para reduzir custos de logística e melhorar a competitividade do nosso Estado, com boas e seguras estradas. Além disso, devido aos ajustes que fizemos e aos processos de privatização, estamos também transformando o ambiente econômico, para que isso também colabore na direção de competir melhor com outros Estados. É uma realidade de enfrentamento de problemas do Estado, que passa a ser conhecido mais pelas soluções do que pelos problemas“, afirmou o governador.

Os recursos são do Tesouro do Estado, fruto do processo de ajuste fiscal e reformas estruturantes. Incluso no programa Avançar, o Plano de Obras prevê investimento de R$ 1,3 bilhão em obras de infraestrutura viária em diversas cidades, um dos maiores da história do Rio Grande do Sul na área da mobilidade.

"As ligações regionais estão entre as nossas prioridades do Plano de Obras. Destinaremos a maior parcela para pavimentar 20 estradas que fazem a ligação entre regiões, com total de R$ 522,9 milhões. Temos certeza de que o investimento retornará para o Estado, fazendo a economia girar e melhorando a vida das pessoas", afirmou o secretário de Logística e Transportes, Juvir Costella.

No total, o plano inclui a conclusão de 28 acessos municipais e 20 ligações regionais, além da elaboração de 39 projetos executivos, do pagamento de 33 convênios em vigor em diferentes cidades do Estado e da recuperação e conservação de rodovias.

Na quinta-feira (2/9), o governador Eduardo Leite esteve emBagée emSão Martinho da Serra, também para autorizar o início de obras nas rodovias RSC-473, uma ligação regional, e a ERS-516, um acesso municipal. As duas obras somam quase R$ 50 milhões.

Também acompanharam a assinatura o diretor-geral do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), Luciano Faustino, o secretário-chefe da Casa Civil, Artur Lemos Júnior, e os deputados estaduais Any Ortiz e Dirceu Franciscon, entre outros deputados.