Redentora dispõe de novas doses da vacina Pfizer

A Administração Municipal, a Secretaria Municipal de Saúde e o Setor de Imunização, informam aos vacinados com a vacina Pfizer contra o novo Coronavírus que tem à disposição 138 doses de vacina para realização da segunda dose.

Assim, quem está no prazo de realizar a segunda dose deve comparecer a Unidade Básica de Saúde (UBS) para realizar a imunização ou entrar em contato pelo telefone (55) 99638 8853 para elucidar dúvidas.

