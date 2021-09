Em São Martinho da Serra, Leite autoriza início de pavimentação asfáltica de acesso ao município

A cidade de São Martinho da Serra, na região central, ganhará um acesso asfáltico pavimentado. Na tarde desta quinta-feira (2/9), o governador Eduardo Leite esteve no município para anunciar a autorização do início de obras de pavimentação de acesso asfáltico à cidade pela ERS-516.

“É uma obra que será iniciada e concluída, com investimento já garantido. O Estado nunca teve um plano de obras de um ano e meio, organizado, com cronograma e fluxo financeiro. Depois de muitos ajustes que fizeram, e que não resolveram todos os nossos problemas, podemos dizer que o RS já tem um presente melhor, e pode olhar para o futuro com mais segurança e confiança”, disse o governador.

Leite agradeceu o carinho com o qual foi recebido pelos moradores da cidade. “Isso me motiva muito e me enche de responsabilidade para seguir sempre na direção correta para defender o interesse do nosso Estado e de todos vocês”, destacou.

“Depois de reformas para diminuir despesas, conseguimos ampliar investimentos de R$ 130 milhões para R$ 1,3 bi", disse Leite - Foto: Felipe Dalla Valle / Palácio Piratini

Com extensão de 17,3 quilômetros, um trecho de 8,5 quilômetros receberá investimento de R$ 13,5 milhões. As obras começam ainda neste ano e deverão ser finalizadas em 2022.

"Estivemos sempre atentos à reivindicação das lideranças de São Martinho, por isso trabalhamos incessantemente para, enfim, retomarmos os trabalhos nesta rodovia", destacou o secretário de Logística e Transportes, Juvir Costella. "Os acessos municipais estão entre as prioridades do Plano de Obras 2021–2022. Destinaremos R$ 328 milhões para 28 ligações asfálticas que transformarão a economia das suas respectivas comunidades", detalhou.

Na região Central do Estado, o Plano de Obras prevê R$ 134,04 milhões investidos em 409,98 quilômetros - Foto: Felipe Dalla Valle / Palácio Piratini

Também serão feitos serviços de terraplanagem, drenagem, pavimentação asfáltica, obras de arte correntes e obras complementares.

“Nosso município tem 29 anos. Hoje, estamos vendo um sonho ser concretizado. É uma vitória de toda a população que lutou por essa causa”, comemorou o prefeito de São Martinho, Robson Trindade.

Os recursos são do Tesouro do Estado, fruto do processo de ajuste fiscal e reformas estruturantes. Incluso no programa Avançar, o Plano de Obras prevê investimento de R$ 1,3 bilhão em obras de infraestrutura viária em diversas cidades, um dos maiores da história do Rio Grande do Sul na área da mobilidade.

Investimento na ERS-516 englobará terraplanagem, drenagem, pavimentação asfáltica e obras complementares - Foto: Felipe Dalla Valle / Palácio Piratini

“Depois de uma série de reformas para fazer o Estado diminuir despesas em algumas áreas e de fazer privatizações, conseguimos ampliar investimentos de R$ 130 milhões para R$ 1,3 bilhão no Estado. Esse é o tamanho da diferença de fazer a coisa certa, de comprar as brigas que precisam ser compradas, para chegar ao objetivo que é fazer melhores investimentos para a população”, reforçou o governador.

No total, o plano inclui a conclusão de 28 acessos municipais e 20 ligações regionais, além da elaboração de 39 projetos executivos, do pagamento de 33 convênios em vigor em diferentes cidades do Estado e da recuperação e conservação de rodovias.

Governador saudou população no caminho até o Ginásio Municipal de Esportes, local da assinatura - Foto: Felipe Dalla Valle / Palácio Piratini

A assinatura ocorreu no Ginásio Municipal de Esportes e contou com a participação do prefeito de Santa Maria, Jorge Pozzobom, o diretor-geral do Departamento Autônomo de Estradas e Rodagem (Daer), Luciano Faustino, o deputado estadual Beto Fantinel, representando a presidência da Assembleia Legislativa, o representante da Construtora Continental, Hélio Militz Júnior, autoridades e líderes locais.

Para a região Central (Região Funcional 8 do Daer), estão previstos R$ 134,04 milhões em 409,98 quilômetros de obras, que incluem três acessos municipais, três ligações regionais, 12 obras de conservação e recuperação, recursos para readequação de dois projetos executivos e recursos para liquidação de convênios com quatro municípios.