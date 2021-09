12,75% da população de Tenente Portela já contraiu o novo coronavírus

O boletim epidemiológico da quinta-feira (2/9) mostra que Tenente Portela acumula 1.750 casos confirmados do novo coronavírus desde o início da pandemia. O número representa 12,75% da população local. De acordo com a estimativa de 2021 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), são 13.719 habitantes.

Ainda, segundo a publicação oficial, do total de infectados com o vírus, 1.709 estão recuperados e 34 morreram. No momento, o município registra sete casos ativos da doença.

Apenas um domiciliado em Tenente Portela encontra-se internado no Hospital Santo Antônio (HSA) em função da Covid-19. O paciente ocupa leito na pediatria e é considerado suspeito de contaminação.

