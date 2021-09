Em Bagé, governador autoriza início da pavimentação de trecho de Bagé a Torquato Severo, na RSC-473

Moradores e motoristas que trafegam pela Região da Campanha comemoram um avanço importante nesta quinta-feira (2/9). Em viagem pelo interior do Estado, o governador Eduardo Leite assinou a autorização para início da pavimentação da ligação regional de Bagé a Torquato Severo, pela RSC-473. Investimento de R$ 35,34 milhões com recursos do Tesouro do Estado, integra o Plano de Obras do governo do RS.

“O nosso governo não vai para as estradas para inaugurar estacas e placas. A gente vem para colocar a obra para funcionar. Hoje mesmo essa importante obra estará em execução, porque fizemos as reformas necessárias no Estado, equilibrarmos as contas e garantimos o dinheiro para que ela não pare mais”, afirmou o governador.

"Hoje mesmo esta importante obra estará em execução, porque fizemos as reformas necessárias no Estado", disse Leite - Foto: Gustavo Mansur / Palácio Piratini

A rodovia estadual é o caminho mais curto entre as cidades de Bagé e Lavras do Sul. Ônibus, carros e caminhões que escoam a produção da região e passam pela RSC-473 enfrentam 80 quilômetros de estrada de chão, enquanto pela BR-153, que é asfaltada, o percurso aumenta para 200 quilômetros.

"É uma rodovia importantíssima para o transporte da produção agropecuária da região da Campanha, o que justifica a sua inclusão no nosso cronograma de obras", disse o secretário de Logística e Transportes, Juvir Costella. "Com seriedade e muito trabalho, atualizamos o projeto e liberamos o recurso necessário para que a pavimentação avance, impulsionando o desenvolvimento da nossa malha viária”, acrescentou.

Investimento de R$ 35,34 milhões com recursos do Tesouro do Estado, pavimentação integra o Plano de Obras do governo gaúcho - Foto: Gustavo Mansur / Palácio Piratini

Contemplada pelo Plano de Obras, que prevê investimento de R$ 1,3 bilhão até o fim da gestão – um dos maiores da história do Rio Grande do Sul na área da mobilidade –, a pavimentação de 22,7 quilômetros da RSC-473 deverá ser concluída até o fim de 2022.

No total, o plano inclui a conclusão de 28 acessos municipais e 20 ligações regionais, além da elaboração de 39 projetos executivos, do pagamento de 39 convênios em vigor em diferentes cidades do Estado e da recuperação e conservação de rodovias.

Caminhões que escoam a produção da região e passam pela RSC-473 enfrentam 80 quilômetros de estrada de chão - Foto: Gustavo Mansur / Palácio Piratini

Ainda em Bagé, Leite participou de reunião com prefeitos da região da Campanha, na prefeitura, onde recebeu demandas municipais e compartilhou ações do governo, como o Iconicidades e o Pavimenta, em que podem contar com a parceria do Estado.

Em seguida, o governador foi a um almoço com líderes regionais, apresentando as ações de governo e recebendo demandas da comunidade local. O evento é fechado para convidados.

Na prefeitura de Bagé, governador Leite participou de reunião com prefeitos da região da Campanha - Foto: Gustavo Mansur / Palácio Piratini

À tarde, o governador segue para a região central, onde autoriza, às 15h30, no Ginásio Municipal de Esportes de São Martinho da Serra, o início da pavimentação do acesso municipal à cidade pela ERS-516. Com extensão total de 17,3 quilômetros, um trecho de 8,5 quilômetros receberá investimento de R$ 13,6 milhões. Os trabalhos, que também fazem parte do Plano de Obras, começam ainda neste ano e o trecho deverá ser entregue em 2022.