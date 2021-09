Três Passos lança o programa "Prefeitura vai ao Bairro"

Na tarde desta quinta-feira (02), a Administração Municipal de Três Passos lançou o programa “Prefeitura vai ao Bairro”. O programa tem por objetivo ouvir e orientar a comunidade com os serviços possíveis de cada secretaria envolvida.

Será oferecido containers para o recolhimento de lixo e entulhos, todos eles identificados, além da orientação quanto à separação correta dos materiais.

O programa entrará em vigor a partir do dia 11 de setembro, e a Administração irá disponibilizar o cronograma dos serviços através das redes sociais e programas de rádio.



Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.