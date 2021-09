Continua foragido suspeito de tentativa de assalto em Interlagos

Continua foragido o suspeito de participar de uma tentativa de assalto em frente à casa do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, em Interlagos, zona Sul da cidade, no início da manhã de ontem (1).

Segundo informações da Secretaria Estadual de Segurança Pública (SSP), a Justiça emitiu pedido de prisão temporária do foragido e as buscas para localizá-lo continuam. Ele foi identificado como um estudante de 22 anos.

Conforme mostram imagens de uma câmera de segurança, o foragido estava dirigindo uma moto com um homem na garupa. Eles param em frente a um veículo da escolta do prefeito. Nesse momento há um policial dentro do carro e uma policial em pé na calçada.

O homem que está na garupa da moto anuncia o assalto apontando uma arma e a policial atira. O motorista da moto foge e o garupa, que foi atingido, corre, sendo perseguido pelo policial. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu.

A moto usada na ação foi localizada na casa do suspeito foragido horas depois na Cidade Dutra, na Zona Sul da capital paulista e foi encaminhada para perícia.

A SSP informou ainda que o caso foi registrado na 11ª DP como tentativa de roubo e homicídio. A morte decorrente de intervenção policial é investigada pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), da Polícia Civil.