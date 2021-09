Rio Grande do Sul alcança 70% da população imunizada com pelo menos uma dose contra a Covid-19

O Rio Grande do Sul alcançou 70% da população vacinada pelo menos com a dose inicial contra o novo coronavírus na manhã da quinta-feira (2/9).

Conforme o painel de vacinação da Secretaria Estadual da Saúde (SES), pouco depois das 11 horas, o Estado passou a somar oficialmente 7.661.089 pessoas contempladas com o mínimo de uma aplicação contra a Covid-19, o equivalente a sete entre cada dez habitantes independentemente de faixa etária.

Esse patamar representa, ainda, 88,8% da população vacinável até o momento, que inclui todos os maiores de idade e os maiores de 12 anos com comorbidades. O percentual foi atingido cerca de sete meses e meio depois do início da campanha de imunização em solo gaúcho, na noite de 18 de janeiro.

A meta do Governo do Estado era contemplar toda a população maior de 18 anos com a aplicação inicial até o dia 25 de agosto, mas uma cifra próxima a 90% de engajamento é considerada adequada por especialistas em saúde com base no histórico de campanhas de vacinação. A proporção de pessoas completamente protegidas, porém, ainda está bem abaixo do necessário: eram 37% até o final da manhã do dia 2 de setembro.

— Sempre que vamos subindo os números da vacinação, a gente saúda isso. Temos uma rede de atenção básica que vacina muito bem. Mas precisamos lembrar que ainda falta vacina, e 37% das pessoas com imunização completa ainda é pouco — avalia o epidemiologista e professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Paulo Petry.

