Geração de empregos em Tenente Portela registra aumento de 34% em 2021

Os dados do CAGED mostram saldo positivo de 131 entre admissões e dispensas, no comparativo dos sete primeiros meses deste ano com 2020. (Foto: Divulgação/Ascom/Tenente Portela)

Os sete primeiros meses deste ano apresentaram números positivos na geração de empregos formais, em Tenente Portela. Conforme dados divulgados pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo, as contratações foram de 546 e as demissões de 415, o que resulta em um saldo de 131. As informações têm como base o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED). Este registro, vinculado ao Ministério do Trabalho e Emprego, reúne as informações sobre admissões e dispensa de empregados, sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

Conforme o gestor da pasta, Leonardo Siqueira, no comparativo com 2020, os números deste ano são extremamente positivos. No ano passado, o saldo foi de -7, ou seja, ocorreram mais demissões (414) do que admissões (407). “Estes dados mostram que a economia está reagindo e evidencia a retomada da geração de empregos, mesmo ainda em meio aos efeitos da pandemia”, pontua o secretário.

Confrontando os números de contratações ocorridas em Tenente Portela no período de janeiro a julho, o aumento de 2020 para 2021 foi de 34%. Foram 139 postos a mais criados neste ano. Para Leonardo Siqueira, contribuíram para este cenário, as políticas públicas municipais de incentivo a geração de emprego. Conforme ele, até esta semana haviam sido contabilizadas 147 vagas de trabalho geradas a partir de iniciativas de apoio e fomento desenvolvidas pela Prefeitura. Um dos exemplos, é a fábrica de jeans, instalada no mês de maio e que atualmente emprega 22 colaboradores.

O prefeito Rosemar Sala, acredita que para os próximos meses o quadro deverá ser ainda mais promissor. A expectativa é de que mais empregos sejam gerados a partir do início das atividades de empreendimentos anunciados recentemente e de outros que estão na fase de tratativas. “O momento é de afirmação. O empreendedor local está retomando a confiança e os investimentos, e o empreendedor de fora vislumbra aqui um lugar em grande potencial,” pontua o prefeito.

