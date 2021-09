Votação sobre novas regras do Imposto de Renda prosseguirá nesta quinta-feira

Presidente da Câmara, Arthur Lira, comanda sessão do Plenário - (Foto: Michel Jesus/Câmara dos Deputados)

Após consultas a vários líderes, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), decidiu transferir para amanhã a continuidade da votação do projeto de reforma tributária do imposto de renda (PL 2337/21, do Executivo). Em seguida, a sessão de hoje foi encerrada.

O Plenário precisa votar os destaques apresentados pelos partidos na tentativa de mudar trechos do texto-base do relator, deputado Celso Sabino (PSDB-PA), aprovado nesta noite.

Código Eleitoral

Nesta quinta-feira, os líderes partidários e outros deputados envolvidos participarão de reunião pela manhã a fim de decidir como será a tramitação do Projeto de Lei Complementar 112/21, do novo Código Eleitoral. "Essa é uma matéria que afeta a todos os partidos e espero que todos participem para decidirmos como será a análise do texto, se vamos votar os pontos que dependem de anualidade ou se vamos votar todos os temas", afirmou Lira.

O projeto é relatado pela deputada Margarete Coelho (PP-PI).

