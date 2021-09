Centro de Estudos da Câmara discute exploração do sal-gema no Espírito Santo

O Centro de Estudos e Debates Estratégicos (Cedes) da Câmara dos Deputados, em conjunto com a Comissão de Infraestrutura da Assembleia Legislativa do Espírito Santo, realiza audiência pública externa nesta quinta-feira (2) sobre os desafios e oportunidades da exploração do sal-gema naquele estado. O evento será realizado às 18 horas no Centro de Referência e Assistência Social (CRAS) de Braço do Rio, em Conceição da Barra (ES), onde se encontra o maior depósito de sal-gema do País.

"Descobertas há 40 anos, as áreas ficaram sob o poder da Petrobras nas últimas décadas e não foram aproveitadas. Com 12 bilhões de toneladas de sal-gema, as jazidas podem atrair novos investidores e desenvolver um polo sal-químico no Espírito Santo, gerando insumos para diferentes cadeias produtivas: de PVC, defensivos agrícolas, vidros e celulose. Um estudo da Agência Nacional de Mineração (ANM) projetou que 15 mil novos postos de trabalho podem ser criados", descreve o documento do Cedes, presidido pelo deputado Da Vitória (Cidadania-ES).