Cancelada audiência com o ministro Marcos Pontes sobre situação do CNPq

Foi cancelada audiência pública que a Comissão de Educação da Câmara dos Deputados faria com a presença do ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações, Marcos Pontes, nesta quinta-feira (2), para debater a situação dos sistemas do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). A comissão também questiona reunião com deputada neonazista, que foi recebida oficialmente no Ministério.

Ainda não foi agendada uma nova data para a audiência.