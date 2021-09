Leite recebe visita da embaixadora do Vietnã

Depois da tradicional recepção com honras militares, embaixadora Pham Thi Kim Hoa esteve reunida com governador Leite - Foto: Itamar Aguiar / Palácio Piratini

O governador Eduardo Leite recebeu, na tarde desta quarta-feira (1°/9), no Palácio Piratini, a visita da embaixadora do Vietnã, Pham Thi Kim Hoa. A diplomata foi recebida com honrarias militares. O secretário adjunto de Desenvolvimento Econômico, Joel Maraschin, e o chefe da Casa Militar, coronel Júlio César Rocha Lopes, também estiveram presentes.

O Brasil é, hoje, o maior parceiro do Vietnã na América Latina. Leite destacou que o RS tem todo o interesse em auxiliar no que for preciso para o estreitamento de laços entre o Brasil e o país oriental.

“Estamos prontos para ajudar nos acordos entre os países. Essa relação é muito importante para que os países da Ásia possam ver que o Brasil não é feito só de São Paulo e Rio de Janeiro. Temos uma economia pujante e muitas oportunidades de investimentos no Rio Grande do Sul”, destacou Leite.

A embaixadora pretende ficar no Rio Grande do Sul até domingo (5/9) e, entre o itinerário, está uma visita a cidade de Gramado, na Serra. “Temos muito orgulho da nossa Serra e de todo o potencial produtor e empreendedor. Além disso, Gramado é uma das cidades mais visitadas do país”, informou Leite.

Durante a conversa, o governador destacou o processo de ajuste fiscal que vem sendo feito no Estado, incluindo as reformas estruturantes e as privatizações de companhias públicas.