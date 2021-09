Fundo Municipal beneficia agricultores de Três Passos

Até o dia 12 de agosto, segundo o Poder Executivo, o Fundo Municipal de Apoio e Desenvolvimento dos Pequenos Estabelecimentos Rurais (FAPER) tinha financiado R$ 620 mil aos agricultores de Três Passos. O programa foi criado em 2016.

Os recursos financeiros foram aplicados em projetos de investimentos, de custeio de fertilizantes para lavouras de milho, de estufas e pastagens perenes, entre outros, elaborados pela Secretaria Municipal da Agricultura e com a aprovação do Conselho Municipal de Agropecuária, beneficiando cerca de 80 produtores rurais.

O secretário municipal da Agricultura, João Carlos Thiesen, destaca que os valores financiados para as unidades de produção agropecuárias irão promover incremento de renda no setor primário, melhoria na produção e na produtividade, além de aumento na circulação de recursos financeiros no comércio três-passense.

De acordo com o presidente do Conselho Municipal de Agropecuária, Marcelo Vital Larssen, os recursos provenientes do FAPER podem ser parcelados em até 36 vezes sem juros com até seis meses de carência, conforme a Lei Municipal nº 5.638/2021, sendo que os valores pagos pelos agricultores retornarão ao fundo e serão destinados a subsidiar novos projetos.

Atualmente, o valor financiado poderá ser de até três mil URMs (Unidade de Referência Municipal), correspondente à R$ 15.480,00.

Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.